Dialogo sull'arte all'auditorium Petruzzi

Un “Dialogo sull’arte” guardando alle radici, ai cambiamenti e alla potenza della comunicazione. E’ in programma per venerdì 5 aprile, alle ore 17, nell’auditorium Petruzzi del Museo delle Genti d’Abruzzo, in via delle Caserme 60, un incontro a due voci per raccontare, appunto, l’arte.

L’evento, a cura di Giovanbattista Benedicenti, avrà come protagonisti due maestri della pittura abruzzese, Gerardo Lizza e Rocco Sambenedetto. L’incontro è organizzato dalla Fondazione Genti d’Abruzzo in collaborazione con l’associazione culturale Astra, l’Associazione culturale Lincei d’Abruzzo e l’Associazione culturale Marconi. L’ingresso è gratuito.