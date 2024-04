Giampietro: "In via del Circuito l'erba sta ricrescendo nelle buche"

“L’erba sta ricrescendo. Nelle buche. Per trovare altre risorse da destinare a viale Marconi, la giunta Masci ha appena cancellato (e non rinviato: cancellato) il completamento del raddoppio di via del Circuito, pensato dal centrosinistra per liberare da traffico e inquinamento la strada che imbottiglia ogni giorno le ambulanze dirette al Pronto soccorso”.

È quanto scrive sul suo profilo Facebook il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Piero Giampietro, denunciando “le condizioni nelle quali viene lasciato ora il tratto abbandonato di via del Circuito. Come mi hanno suggerito oggi alcuni residenti della zona, potremmo piantare un albero così per abbatterlo si ricordano che questo pezzo di Pescara esiste”.