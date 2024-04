Auto in fiamme, paura a Montesilvano

Non si sono fortunatamente registrati feriti nell'incendio che nella mattinata di martedì 9 aprile ha coinvolto una Smart parcheggiata in via Inghilterra a Montesilvano. In pochi istanti si è levata nell'aria una fitta coltre di fumo nero. Ancora sconosciute le cause che hanno innescato il rogo, mentre a ripristinare la situazione sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, questi ultimi giunti direttamente da Pescara.

Erano circa le ore 12:30 quando una macchina, posteggiata come detto in via Inghilterra, ha iniziato a bruciare. Le fiamme che si alzavano e, come riferito da alcuni testimoni, i rumori di “botti” improvvisi provenienti dall'auto stessa hanno spinto i passanti a chiamare i pompieri, seguiti dall'arrivo dei militari dell'Arma. Nell'incendio sono state coinvolte anche le macchine che erano parcheggiate davanti e dietro alla Smart, rimanendo danneggiate in maniera grave.