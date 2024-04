'No Manâ€™s Land â€“ Terra di nessuno' venerdÃ¬ 12 aprile per Matta in Scena

Nuovo appuntamento per Matta in scena, rassegna di teatro, danza, musica e altri linguaggi, giunta alla nona edizione, promossa da Spazio Matta – rete Artisti per il Matta, all’interno del Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della Città di Pescara, grazie anche al contributo della Fondazione Pescarabruzzo e in convenzione con Soci Coop Alleanza 3.0.

Torna protagonista la Sezione Danza a cura di Anouscka Brodacz, con lo spettacolo NIEMANDSLAND (No Man’s Land – Terra di nessuno), venerdì 12 aprile, alle ore 21 presso lo Spazio Matta, in via Gran Sasso 57. Info: 327/8668760 – prenotazioni@spaziomatta.it.