Partiti i lavori all'ex campo Rampigna, Masci: "Pescara sta ritrovando la sua storia"

“Siamo partiti con i lavori all'ex campo Rampigna. La Soprintendenza ai Beni Culturali, a cui il Ministero ha assegnato il primo finanziamento di 4.200.000 €, cui ne seguirà un altro di 3.000.000 €, ha iniziato lo sfalcio dell’erba e la messa in sicurezza dei reperti archeologici ritrovati nel sottosuolo”. Ne dà notizia sui suoi canali social il sindaco di Pescara, Carlo Masci.

“Tutti ricordiamo quando, durante gli scavi per l'intervento di riqualificazione del campo, nel 2020, abbiamo trovato scheletri umani, suppellettili, anfore e monete risalenti fino a 2400 anni fa”, aggiunge. “Pescara sta ritrovando la sua storia, che ha radici solide, con lo sguardo sempre proiettato al futuro. Ripartiamo da qui, da un polo archeologico che darà ulteriore qualità alla nostra offerta culturale, in questi anni cresciuta come nessuno avrebbe mai potuto immaginare, un motivo in più per visitare la nostra stupenda città”.