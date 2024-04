â€œI grandi discorsi della storia" in scena al teatro Circus

Uno spettacolo nel segno dell'inclusione, “I grandi discorsi della storia", da Marthin Luther King a Bebe Vio. E' il titolo dello spettacolo di questa sera, 12 aprile, alle ore 21 nel teatro Circus, con ingresso gratuito. In scena il progetto della Uao Spettacoli (che ha avuto il sostegno del Fondo Unico per lo spettacolo dal vivo, annualità 2022) che ha dato vita a una compagnia teatrale speciale, composta da attori professionisti e persone con disabilità e abilità differenti, tutti insieme sul palco per ripercorrere la storia.

L'iniziativa, organizzata dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pescara guidato da Adelchi Sulpizio, vede infatti protagonisti anche gli studenti del Liceo Artistico Musicale Coreutico Misticoni-Bellisario guidato da Raffaella Cocco, l'Associazione Diversuguali di Gianna Camplone e la Onlus Prossimità alle Istituzioni che si impegna nelle attività sociali a sostegno del disagio giovanile. Lo spettacolo, scritto dagli attori Valentina Olla e Federico Perrotta, con la regia di quest'ultimo, è uno strumento di ricerca e analisi dei discorsi che hanno fatto grande la storia.