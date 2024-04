Montesilvano, auto a fuoco in via Caravaggio: Ã¨ il secondo caso in pochi giorni

Alle ore 5 circa di questa mattina una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Pescara è intervenuta a Montesilvano per l'incendio di un'auto in via Caravaggio, al numero civico 299. I pompieri hanno proceduto con l’immediata estinzione delle fiamme che stavano coinvolgendo anche i contatori del gas e dell'Enel asserviti alle limitrofe abitazioni, e si sono poi occupati della messa in sicurezza dell'area.

In città si tratta del secondo caso in pochi giorni, una circostanza che potrebbe essere soltanto una coincidenza oppure forse anche una pericolosa constatazione. Ma di questo se ne occuperanno gli inquirenti, non appena ricevuta la relazione dei tecnici dei pompieri. Nell’intervento di questa notte sono stati coinvolti anche gli uomini della Polizia stradale, oltre a quelli di Enel ed ItalGas per la verifica degli impianti.