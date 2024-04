Incidente in galleria sulla Circonvallazione a Montesilvano: due le vittime

Un tragico incidente stradale si è verificato nella notte poco prima delle ore 3 sulla circonvallazione SS 714 del comune di Montesilvano, all'interno della galleria I Pianacci. Due le vittime: un 23enne residente a Penne e una 33enne di Montesilvano, che viaggiavano a bordo di un'Alfa Romeo Coupé. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura su cui viaggiavano i due giovani avrebbe tamponato un'altra macchina per poi schiantarsi contro la parete della galleria.

Purtroppo per i due giovani non c'è stato niente da fare. Sul posto la polizia stradale e i Vigili del Fuoco del Comando di Pescara. Questi ultimi sono intervenuti con una squadra alle ore 2.50 circa. Il personale VVF ha estratto i corpi delle due persone dall’interno dell’auto, con il supporto del personale del 118, e si è poi occupato della messa in sicurezza dell’area dell’intervento.