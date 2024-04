A Montesilvano “Uomo e Galantuomo” di Eduardo De Filippo

Stasera a Montesilvano andrà scena il primo dei tre appuntamenti in programma per il weekend! Al Pala Dean Martin, alle ore 21, verrà infatti rappresentato “Uomo e Galantuomo” di Eduardo De Filippo, uno spettacolo prodotto dal laboratorio Actor&Drama composta da 13 attori, per la regia di Giancamillo Marrone.

Una commedia che per Eduardo De Filippo segnò il passaggio dalla farsa al teatro di prosa. Attraverso il classico espediente della commedia degli equivoci, domani si scatenerà il teatro nel teatro, la follia tra farsa e dramma con una serie di episodi irresistibilmente divertenti. L’ingresso è gratuito.