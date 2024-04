Tunisino ubriaco minaccia la dipendente di un bar e aggredisce gli agenti: sarÃ  rimpatriato

Le pattuglie della polizia di Pescara hanno intercettato e condotto presso gli uffici della Questura un tunisino sprovvisto del permesso di soggiorno e gravato da numerosi precedenti che, ubriaco, aveva minacciato una dipendente di un bar per poi inveire contro gli agenti intervenuti.

Il cittadino straniero è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per il suo accompagnamento presso il centro per i rimpatri di Roma, da dove verrà rimpatriato nel suo paese di origine. I controlli effettuati nella sola giornata di ieri da parte dei poliziotti hanno permesso l’identificazione di 174 persone e il controllo di 90 veicoli.