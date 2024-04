Turista tedesca soccorsa in mare dalla Guardia Costiera

Nel pomeriggio di domenica 28 aprile il personale della Guardia Costiera è stato impegnato in una complessa operazione di soccorso ad una turista tedesca, imbarcata su una nave da crociera – M/N AIDABLU – in quel momento in navigazione a circa 40 miglia nautiche da Termoli, partita da Corfù (Grecia) con destinazione Trieste.

Affetta da una presunta polmonite verosimilmente in condizioni di peggioramento, poco prima delle ore 15 il medico di bordo, per il tramite del Centro Internazionale Radio Medico, ne richiedeva il trasbordo dalla nave per la successiva ospedalizzazione nel nosocomio più vicino, nel caso di specie quello di Termoli.

La richiesta di soccorso è stata ricevuta dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Termoli che, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Pescara ha disposto l’invio sul posto della motovedetta CP 878, dislocata presso la Capitaneria di porto di Termoli, sulla quale, nel frattempo, veniva imbarcato anche il personale sanitario del locale 118, precedentemente allertato dalla stessa Autorità marittima.

Pur con qualche difficoltà legata alla particolarità delle operazioni, il trasbordo andava a buon fine e la paziente veniva stabilizzata dal personale medico a bordo della motovedetta. Alle ore 17:30 l’unità giungeva nel porto di Termoli, ove ad attenderla in banchina era già presente un’autoambulanza. Presa in carico la malcapitata, comunque rimasta sempre cosciente nel corso delle operazioni, la medesima veniva trasportata presso il locale Pronto Soccorso per le cure del caso.