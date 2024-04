Su un'unica strada ne coesistono due: il caso di via De Nardis e Lungomare Papa Giovanni XXIII

Misteri della toponomastica, con due targhe che indicano due strade completamente diverse (almeno dal punto di vista nominale) ma “appiccicate” l'una all'altra: è il caso che riguarda via Camillo De Nardis e Lungomare Papa Giovanni XXIII, a Pescara Sud. La segnalazione ci giunge dall'ex consigliere della Circoscrizione Porta Nuova Antonio Taraborrelli.

Il cittadino evidenzia che “per un'incongruenza, da un punto di vista burocratico, su un'unica via ne coesistono due. Io ci sono nato, in via De Nardis, e una volta non era così. Non si è mai visto che in un pezzo della stessa strada convivano due nominativi differenti. Questo pastrocchio risale ai tempi della giunta Alessandrini, e così oggi ci ritroviamo in una situazione bizzarra, con una parte del Lungomare Giovanni XXIII che è di fatto la prosecuzione di via De Nardis in direzione nord, andando verso il ponte del mare”.