Auto sbanda e abbatte cartellone pubblicitario, paura a Spoltore

Paura nel primo pomeriggio del 1° maggio, sulla SS602 nel territorio di Spoltore, per una Lancia Y che ha improvvisamente sbandato, uscendo fuori strada e andando a centrare un cartellone pubblicitario e della pubblica illuminazione prima di terminare la sua corsa sulla banchina erbosa adiacente. Alla guida della macchina c'era una 32enne di Pianella che è rimasta fortunatamente illesa.

La donna, secondo una prima ricostruzione, procedeva in direzione mare-monti quando, per cause ancora da chiarire con certezza, avrebbe perso il controllo del mezzo. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli o pedoni. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale di Spoltore per effettuare i rilievi del caso. L'automobilista è risultata negativa ai vari test di rito.