“Chi ha paura dell’uomo nero?” di Federica Vicino in scena per S.E.I. a Teatro

Venerdì 3 maggio alle 21 presso il Teatro Cordova, all’interno della rassegna “S.E.I. a Teatro” (Storie E Ideali a Teatro), debutterà in anteprima nazionale “Chi ha paura dell’uomo nero?”, prodotto dalla Compagnia Indaco Teatro Giovani, scritto e diretto da Federica Vicino e interpretato dalla regista assieme alla giovane compagine della Compagnia indaco. Lo spettacolo è il quarto appuntamento della rassegna “Storie e Ideali a Teatro”, ideata e diretta da Milo Vallone e organizzata dalla Tam Tam Communications e il Cantiere Teatrale Adriatico, con il sostegno dell'assessorato alla cultura del Comune di Pescara, nella persona dell’assessore Maria Rita Carota. Ingresso: 8 euro.

“Chi ha paura dell’uomo nero?” è un allestimento di teatro civile, con musica e canzoni dal vivo, curato da Indaco Teatrogiovani, compagnia stabile under 35, specializzata in teatro sociale e civile. Lo spettacolo, basato su una vicenda realmente accaduta, racconta un momento drammatico della storia dell’emigrazione italiana del secondo dopoguerra, e precisamente il tragico incidente avvenuto l’8 agosto del 1956, nella miniera belga del Bois du Cazier, a Marcinelle (Charleroi), nel quale persero la vita 262 minatori (quasi tutti emigranti italiani - 60 originari dell’Abruzzo). Il testo dello spettacolo è basato sull’elaborazione dei racconti degli ex minatori ed ex-emigranti, oggi stabilmente residenti a Charleroi, Marcinelle e Liegi. In scena 8 attori (6 dei quali giovanissimi) e due musicisti.