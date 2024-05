Daniela D'Alimonte presenta a Montesilvano il libro "Parole d'Abruzzo"

Nuovo appuntamento con "Parole d'Abruzzo" (Ianieri Edizioni) di Daniela D'Alimonte: domani, 3 maggio, alle ore 16 presso la sala conferenze parrocchiale di Sant'Antonio a Montesilvano, l'autrice dialoga con l'autrice Ermanno Falco. Interviene anche l'Assessore del Comune di Montesilvano, Valentina Di Felice. L'evento è organizzato dall'Università Popolare della Terza Età, introduce il Presidente Giuseppe Tini.

Questo primo volume sull'Abruzzo immateriale targato"Comete. Scie d'Abruzzo", collana diretta dallo scrittore Peppe Millanta vede la prefazione del giornalista e scrittore Giovanni D'Alessandro. Per Millanta con questo nuovo volume si va "scavare nelle parole, ricercare la loro origine, arrivare alla loro fonte, significa confrontarsi e mettersi in contatto con quello che siamo stati", dunque anche la parola dice tantissimo sulla storia di un passato che va riscoperto e che inevitabilmente proietta verso il futuro.

Tra le sue pagine si passano in rassegna alcune delle parole più iconiche del dialetto abruzzese. Di ogni termine è stata riportata la trascrizione con alcuni segni convenzionali, e la trascrizione fonetica vera e propria. Inoltre sono state inserite attestazioni e varianti e anche il vivo uso nella letteratura locale, a opera di nostri scrittori, oppure la presenza in proverbi e tipici modi di dire. Per ciascuno di essi vi è soprattutto una precisa ricostruzione etimologica.