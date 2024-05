Incendio davanti a una casa popolare, paura a Bolognano

Sopralluogo del sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo, questa mattina presto, nel complesso delle case popolari in via Torino a Piano d’Orta , a causa di un incendio divampato nella notte davanti una abitazione.

“Dai primi rilevamenti dei carabinieri – riferisce il sindaco – sembra che si tratti di un atto doloso ma attendiamo che le indagini delle Forze dell’Ordine facciano il loro corso. Ringrazio per il pronto intervento i carabinieri di Popoli e di Scafa. L’increscioso episodio che oltre ai danneggiamenti al portone d’ingresso e ad alcuni oggetti, rischiava di mettere a repentaglio la vita della residente, contribuisce a tenere sempre alta l’attenzione sul tema della sicurezza sul quale questa amministrazione comunale ha dedicato ampio spazio in termini operativi e programmatici”.

Non a caso “per il quarto anno consecutivo – fa sapere Di Bartolomeo – siamo in attesa dell’erogazione di fondi ministeriali, di circa 50 mila euro, relativi all’approvazione di un nostro progetto per il potenziamento della sicurezza e del controllo del territorio. In particolare, saranno installati circuiti di videosorveglianza per la copertura di alcuni punti strategici di Bolognano e delle frazioni Piano d’Orta e Musellaro”, conclude.