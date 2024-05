Moto contro furgone, 59enne perde la vita a Silvi

Un uomo di 59 anni è morto durante la notte all'ospedale civile 'San Liberatore' di Atri per le ferite riportate dopo essersi scontrato con un furgone mentre era in sella ad una moto a Silvi, più precisamente in via Leonardo Da Vinci. Lo riporta l'Ansa Abruzzo.

Soccorso dai sanitari del 118, il centauro è stato trasportato in ambulanza fino al nosocomio atriano, dove le sue condizioni sono poi peggiorate, portandolo purtroppo al decesso. Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono state adesso affidate alla polizia stradale.