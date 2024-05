Vede passare l'auto rubata e si lancia all'inseguimento: incidente sulla rampa dellâ€™asse attrezzato

Nella mattinata di oggi, 15 maggio, la Squadra Volante della Questura di Pescara è intervenuta sulla rampa di accesso all’asse attrezzato dal ponte Flaiano, dove era stato segnalato un incidente che aveva coinvolto più auto. Sul posto si è accertato che una delle vetture coinvolte nel sinistro, rubata ieri pomeriggio in città, era stata inseguita da un familiare della vittima del furto, che poco prima se l’era vista passare davanti.

Dopo un breve inseguimento, il conducente della macchina rubata ha arrestato improvvisamente la marcia per poi darsi alla fuga a piedi nei pressi del Giardino Fluviale. Ricevute le descrizioni, gli agenti lo hanno rintracciato subito dopo, procedendo a indagarlo in stato di libertà per il reato di ricettazione.