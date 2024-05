Francavilla in festa per il Giro d'Italia: vince Jonathan Milan

Jonathan Milan ha vinto l'undicesima tappa del Giro d'Italia, che è giunta oggi pomeriggio a Francavilla al Mare. All'arrivo in volata, sul traguardo di via Tosti, c'erano tante persone per applaudire la carovana rosa.

Raggiante la sindaca Luisa Russo, che parla di una “giornata che non dimenticheremo. Grazie a tutti i volontari, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, ai Carabinieri, alla Questura, alla Prefettura, alla Guardia di Finanza. grazie al 118, ai Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa, all’ufficio tecnico del comune, agli operai, alla Cosvega, a tutta la nostra amministrazione. Alle associazioni, ai cittadini, agli operatori economici. Grazie a Rcs, alla Regione Abruzzo. Grazie davvero a tutti! Felice che tutto sia andato bene e che possiamo scrivere questa pagina tra quella dei ricordi belli della nostra vita”.

Il Giro era partito da Foiano di Val Fortore, in provincia di Benevento. In arrivo da sud, dalla Statale 16 Adriatica - territorio molisano, il gruppo è poi entrato in fascia abruzzese percorrendo ancora l'arteria nazionale in direzione nord, passando per le aree di San Salvo e Vasto e successivamente Casalbordino, Torino di Sangro, Fossacesia, Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Ortona e, infine, la linea del traguardo a Francavilla. Prima del passaggio dei ciclisti con le relative ammiraglie, sono sfrecciati i mezzi della ‘Carovana Rosa’ al seguito del Giro.

All'altezza di Vasto c'era un terzetto al comando (Van Dijke, Affini e Champions), con il gruppo al seguito con la maglia rosa Pogacar, compatto, ad una quarantina di secondi di distacco. E a Francavilla, oltre al presidente della Regione Marco Marsilio, erano presenti anche i campioni del mondo Bugno, Colbrelli e Astarloa. Insomma, una grandissima festa di cui ha beneficiato tutto l'Abruzzo.