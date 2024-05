Asl, Aurelio Soldano direttore del Dipartimento Urgenza Emergenza

Si è ufficialmente insediato il 13 maggio, con la firma del contratto il Direttore del Dipartimento Urgenza Emergenza della ASL di Pescara, dr. Aurelio Soldano, nominato con incarico quinquennale dal direttore Generale Vero Michitelli. Soldano, direttore medico della Uoc 118, specialista in Anestesia e Rianimazione, già facente funzione dello stesso Dipartimento (deliberazione aziendale nr. 1978 del 29 dicembre 2023), risulta in possesso dei requisiti previsti e delle necessarie conoscenze e competenze trasversali alle professionalità afferenti all’intero Dipartimento Urgenza ed Emergenza, in virtù della ultradecennale esperienza pregressa maturata nella ASL di Pescara.

Tra le sue esperienze professionali, quella maturata presso la ASL Pescara nonché presso altre aziende sanitarie, in posizione dirigenziale, sia in qualità di Dirigente Medico che di Direttore Medico, con ampia e continua esperienza maturata nel settore del 118. Soldano è titolare della Direzione di Struttura Complessa della disciplina di anestesia e rianimazione “UOC 118” presso la ASL di Pescara; dirige e coordina le postazioni di emergenza territoriale della Provincia di Pescara e della Base di Elisoccorso HEMS/HSAR 118 di Pescara.

Dirige il Centro di Formazione Aziendale EASC – Emergency Advanced Simulation Center – della ASL di Pescara; è stato titolare di incarico, presso il Presidio Ospedaliero di Penne, per la gestione organizzativa Anestesiologica del Blocco Operatorio e coordinamento urgenza-emergenza intraospedaliera; è altresì in possesso delle competence nella gestione extra-ospedaliera avanzata delle Maxiemergenze e delle Emergenze NBCR – Nucleare Biologico Chimico Radiologico.

Il direttore generale Michitelli ha sottolineato “l’attenta valutazione compiuta dalla Direzione Strategica della Asl di Pescara in merito al ruolo cruciale del Dipartimento di Urgenza Emergenza come modello di gestione operativa e della figura del Direttore del Dipartimento, chiamato ad assolvere a molteplici e complesse funzioni. Il dr. Soldano, il più giovane Direttore di Dipartimento della nostra Azienda, vanta un curriculum eccellente e si è contraddistinto per le attitudini relazionali dimostrate con i colleghi, per la professionalità, la competenza ed il senso di abnegazione al lavoro”.