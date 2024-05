Allarme della PolPost: truffe con proposte lavorative da falso dipartimento risorse umane TikTok

Numerosi utenti stanno segnalando la ricezione di chiamate e sms truffaldini riguardanti false proposte di lavoro apparentemente provenienti dal Dipartimento delle Risorse Umane di TikTok. Nel messaggio viene rappresentata la necessità di reclutare urgentemente 100 dipendenti per un lavoro online, con guadagni giornalieri tra i 300 e gli 800 euro.

L’utente viene invitato a cliccare su un link fraudolento per aderire all’offerta e ottenere un bonus di 5 euro. La Polizia Postale consiglia di non cliccare su collegamenti ipertestuali contenuti in messaggi ed e-mail, di non fornire mai informazioni personali e di diffidare di offerte che promettono facili guadagni. Le aziende non espletano attività di ricerca e selezione del personale con queste modalità.