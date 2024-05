Associazione Nazionale Bersaglieri: sabato 18 maggio si festeggia il centenario

Un secolo di storia: sabato 18 maggio si festeggia il centenario della fondazione dell'Associazione Nazionale Bersaglieri. È un momento storico e sociale importante, e la sezione di Pescara intende celebrarlo con una cerimonia pubblica che si terrà in mattinata nella sala del consiglio comunale. La cerimonia si aprirà alle ore 10 con l'arrivo del Medagliere del Centenario. Seguirà un convegno basato su temi che guardano anche al futuro dei Bersaglieri e dell'Associazione, con chiusura intorno alle ore 12,30.

Gli organizzatori hanno affatto sapere che ci sarà una sorpresa molto particolare per tutti gli appassionati, ma al momento non è trapelato di più. Il centenario dalla fondazione dell'Associazione Nazionale Bersaglieri sarà anche trasmesso in diretta streaming su YouTube, Facebook e X sui canali della social television @LaTvLab e su quelli del gruppo pescarese dei Bersaglieri.