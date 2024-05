A Montesilvano si inaugura il comitato elettorale di Walter Verrigni

Nel pomeriggio di oggi, 16 maggio, alle ore 18:30 verrà inaugurato il comitato elettorale di Walter Verrigni (Partito Democratico) in via Gino Bartali, a Montesilvano. Verrigni, 24 anni, è tra i più giovani candidati alla carica di consigliere comunale a Montesilvano, è stato rappresentante degli studenti al Liceo D'Ascanio di Montesilvano e all'Università degli Studi di Teramo, inoltre è stato segretario metropolitano dei Giovani Democratici di Pescara e Montesilvano.

"Sarà uno spazio sempre aperto per il confronto, l'ascolto e la produzione di proposte per Montesilvano. Con me saranno presenti Manola Di Pasquale, candidata alle Elezioni Europee, e Fabrizio D'Addazio, il nostro candidato sindaco", afferma il candidato Verrigni. Interverranno, inoltre, Luciano D'Amico, Luciano D'Alfonso, Antonio Di Marco, Daniele Marinelli e Saverio Gileno.