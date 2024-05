Ruba in un locale del centro: “tradito” da un tatuaggio

Nella tarda serata di ieri (15 maggio) un 36enne si è reso responsabile di un furto in un locale del centro, approfittando dell’orario di chiusura dell’attività. L’artefice del fatto, con il volto travisato, è stato però immortalato dalle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la scena. E proprio le immagini, e in particolare quella di un tatuaggio, hanno permesso agli agenti delle Volanti di identificarlo. L’episodio risale alle 23:30 circa quando l’uomo, attraverso un foro praticato sulla copertura esterna, si è introdotto dentro portando via il fondo cassa.

Nella mattinata odierna gli agenti hanno effettuato il sopralluogo e svolto tutti gli accertamenti per valutare ogni particolare o dettaglio utile. E un valido spunto è arrivato proprio dal sistema di videosorveglianza installato nel locale, che è risultato estremamente efficace. Attraverso le immagini, infatti, il 36enne è stato riconosciuto dagli agenti: in particolare l’uomo, anche se con il volto coperto, aveva un tatuaggio che ha permesso ai poliziotti di riconoscerlo. In base all’evidenza riscontrata, è stato così rintracciato e deferito all’autorità giudiziaria per furto aggravato.