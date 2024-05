Lo chef "Wild" Davide Nanni alla libreria Mondadori con "A Sentimento"

Venerdì 17 maggio alle ore 18, presso la Mondadori di Pescara, si terrà la presentazione del primo libro dell’eclettico chef “wild”, Davide Nanni: “A Sentimento” (Mondadori) non è solo un semplice manuale culinario, ma un viaggio emozionante alla scoperta dei piatti tipici della tradizione abruzzese mescolati con sperimentazioni innovative, il tutto permeato dall’amore per la cucina e per le relazioni umane. Modera Raffaella Giansante.

Davide Nanni, giovane chef popolarissimo sui social con oltre 325mila followers su Instagram e 107 mila su TikTok, gestisce il rinomato ristorante di famiglia “Locanda Nido d’Aquila” a Castrovalva, nel cuore dell’Abruzzo interno. Il suo approccio alla cucina è caratterizzato da un anticonformismo audace, che lui stesso esprime con il motto “J so wild”, diventato ormai uno stile di vita.

Il giovane chef è conosciuto per le sue esibizioni culinarie all’aria aperta, tra i boschi, dove prepara piatti della tradizione abruzzese usando utensili antichi e mantenendo viva l’autenticità delle ricette di una volta. La sua filosofia “wild” si traduce in un approccio alla cucina che va oltre la preparazione del cibo, coinvolgendo le persone e creando connessioni emozionali attraverso i pasti.

Prima di raggiungere il successo, Nanni ha affrontato una dura gavetta e un profondo percorso interiore. Cresciuto a Castrovalva, un piccolo paese di soli 15 abitanti, ha lottato contro gli stereotipi nel mondo della cucina, mantenendo saldo il proprio carattere e i propri valori. Dopo esperienze internazionali a Londra, Roma e negli Stati Uniti, il destino lo ha riportato alle sue radici abruzzesi, dove ha trovato ispirazione per il suo approccio unico alla cucina.