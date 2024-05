Elly Schlein torna a Pescara, stavolta sarà in città per le elezioni comunali

Dopo essere già stata a Pescara nei mesi scorsi per le regionali, la segretaria del Pd Elly Schlein tornerà in città per sostenere le candidature dei Dem nell'ambito delle elezioni comunali ed europee. Appuntamento venerdì 17 maggio alle ore 20.30 in piazza Unione. Rivolgendosi ai propri followers, il consigliere uscente Giovanni Di Iacovo, amico della Schlein già da diversi anni, scrive sui social:

“Volevo invitarvi a questo incontro, sarà un piacere ritrovarci, ciao!”.

Interverrà inoltre l'ex governatore, oggi parlamentare del Partito Democratico, Luciano D'Alfonso, che evidenzia che Elly Schlein farà tappa nel capoluogo adriatico “a sostegno delle ragioni giuste per i nostri territori e per l’Europa”. Sul palco saliranno Carlo Costantini, candidato sindaco di Pescara, Fabrizio D'Addazio, candidato sindaco di Montesilvano, e le candidate alle europee Lucia Annunziata e Manola Di Pasquale.