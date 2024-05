Addio a Mauro Di Zio: fu sindaco di Loreto, assessore provinciale e presidente della Cia Abruzzo

Mauro Di Zio, ex sindaco di Loreto Aprutino ed ex assessore provinciale, è morto ad appena 57 anni. E' stato anche presidente della Cia agricoltori Abruzzo. E proprio Cia Abruzzo, Cia Chieti-Pescara e Cia L’Aquila-Teramo annunciano “con profonda tristezza” la scomparsa di Di Zio, “punto di riferimento per l’organizzazione ricoprendo la carica di Presidente regionale e distinguendosi per la sua dedizione, professionalità e passione".

Durante il suo mandato come Presidente regionale di Cia Abruzzo e successivamente come Vice Presidente nazionale di Cia Agricoltori Italiani, Di Zio "ha lavorato instancabilmente per promuovere e sostenere l'agricoltura abruzzese, contribuendo in modo significativo al suo progresso e sviluppo”, conclude la nota.