Rifiuti per terra e sul marciapiede: benvenuti in via Teramo

Rifiuti sparsi per terra, ai piedi dei tre cassonetti, nonché sul marciapiede, dove campeggia del mobilio apparentemente da ufficio, consistente in una sedia e un armadietto. La fotografia è stata scattata questa mattina da un nostro lettore in via Teramo, dunque in pieno centro, a pochi passi dall'incrocio con corso Vittorio Emanuele II.

“Questo vergognoso modo di fare, in spregio a ogni regola di convivenza civile, non solo va a compromettere il decoro urbano, ma può anche costituire un rischio per la salute pubblica e l'ambiente”, afferma il cittadino, che si augura “una tempestiva rimozione di questa spazzatura” e invita tutti al rispetto delle norme di corretto smaltimento. Intanto il presidente di Ambiente Spa, Riccardo Chiavaroli, contattato da PescaraNews.net ha promesso un'immediata verifica del problema.