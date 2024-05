Scritte nei bagni e nell'ascensore, vandali all'aeroporto [FOTO]

“Questo è quanto abbiamo trovato nei bagni e nell'ascensore dell'aeroporto. Certi atti di vandalismo sono un segno di inciviltà che danneggia un servizio pubblico e una grande mancanza di rispetto per la comunità dei viaggiatori. Ci scusiamo per l'accaduto”.

E' quanto dice sui suoi canali social l'aeroporto d'Abruzzo, comunicando il vergognoso atto vandalico che è stato messo in atto ieri, quando ignoti hanno pensato bene di imbrattare le porte dei bagni e le pareti dell'ascensore con tag e graffiti, scritte caratteristiche della ‘street art’. Ovviamente è stato poi ripulito tutto, così da ripristinare il decoro e le condizioni ottimali per poter offrire il miglior servizio agli utenti. Ma resta il disappunto per un gesto stupido e, francamente, incomprensibile.