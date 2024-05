Peronospora, grido d'allarme delle aziende vitivinicole: "La Regione intervenga"

L'anno 2023 ha visto una devastante epidemia di peronospora che ha colpito duramente la regione, riducendo la produzione di uva di circa il 70%, una cifra più che doppia rispetto alla media nazionale. In vaste aree, la produzione è stata completamente annientata. Ad oggi, nonostante le promesse e le aspettative, non c'è stata alcuna erogazione di risorse.

Così come ha ribadito Alessandro Nicodemi, Presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, in un comunicato stampa della scorsa settimana, nulla è stato fatto per l'attivazione delle provvidenze previste e a quanto pare le indicazioni fornite dal sistema bancario risultano generiche e non esaustive, mettendo le aziende vitivinicole abruzzesi in una condizione di stallo che impedisce loro di accedere agli indennizzi attesi.

Questa situazione sta portando a gravissime conseguenze per le esposizioni debitorie delle aziende, che rischiano di degenerare in "esposizioni creditizie deteriorate" entro poche settimane in assenza di un intervento immediato. Sulla questione si registra un intervento del consigliere regionale Vincenzo Menna (Abruzzo Insieme):