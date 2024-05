All'auditorium Flaiano una matinée con lo spettacolo teatrale ‘La ricetta della felicità’

Si svolgerà nella mattinata di domani, 29 maggio, alle ore 11 nel'auditorium Flaiano, lo spettacolo teatrale ‘La ricetta della felicità’ , organizzato dall’istituto alberghiero e turistico Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara - Officina del Teatro Inclusivo con l’associazione Diversuguali per la regia delle docenti Cinzia Chiaiese e Caterina Pozzi.

“Lo spettacolo di recitazione, danza e musica – ha spiegato la dirigente Alessandra Di Pietro – nasce all’interno del progetto di inclusione dei nostri studenti che hanno una diversa abilità o una difficoltà e vuole essere un momento di condivisione e di incontro con il territorio, con le Istituzioni, anche con le famiglie per presentare i frutti del lavoro condotto ogni giorno sui banchi della nostra scuola. L’intento è quello di favorire un rapporto di continuo scambio e soprattutto di piena integrazione dei nostri ragazzi che, attraverso il nostro Istituto, hanno modo di crescere e di apprendere in un ambiente protetto, ma comunque aperto al mercato del lavoro che deve prepararsi ad accoglierli creando le basi per consentire loro una perfetta autonomia”.