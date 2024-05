A14, casello autostradale chiuso per una notte in entrata verso Pescara

Disagi in vista per chi dovrà percorrere di notte un tratto dell'autostrada A14 che passa per il territorio abruzzese.

Per consentire lo svolgimento delle attività nell'ambito dei lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza del viadotto "SS150 del Vomano", infatti, dalle ore 22 di giovedì 30 maggio alle ore 6 di venerdì 31 maggio verrà chiuso il casello di Roseto degli Abruzzi, in entrata verso Pescara, e pertanto non sarà accessibile agli automobilisti.

In alternativa, fa sapere Autostrade per l'Italia, si consiglia a tutti gli utenti di entrare alla stazione di Atri-Pineto.