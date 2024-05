L'eurodeputato Mario Furore arriva in piazza Sacro Cuore

Mercoledì 29 maggio l'eurodeputato Mario Furore, rappresentante del Movimento 5 Stelle, sarà a Pescara nell'ambito del proprio tour elettorale, in qualità di candidato del M5S alle prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno nella circoscrizione sud. L'obiettivo principale dell'appuntamento pescarese sarà incontrare cittadini, associazioni e attivisti per discutere delle questioni cruciali che riguardano la nostra regione e presentare il programma politico del Movimento 5 Stelle per le imminenti elezioni europee. La tappa pescarese rappresenta un'importante opportunità per i cittadini abruzzesi di interagire direttamente con il candidato, esprimere le proprie preoccupazioni e visioni per il futuro della regione e confrontarsi "a tu per tu" sulle sfide e le opportunità che si prospettano.

L'appuntamento è alle ore 11 in piazza Sacro Cuore e saranno presenti, con l'eurodeputato, il candidato sindaco per la città di Pescara Carlo Costantini, la consigliera regionale del M5S Erika Alessandrini, i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Paolo Sola, Massimo Di Renzo e Marco Romano e i candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative di Pescara. Da piazza Sacro Cuore il gruppo si sposterà per una passeggiata tra le vie del centro cittadino e del mercato del mercoledì (area Bingo e zone limitrofe).

“Il Movimento 5 Stelle - informa una nota - si impegna a portare avanti un programma che mette al centro le reali esigenze della popolazione abruzzese, con un focus su fondi europei, partecipazione democratica e attenzione ai problemi ambientali e della transizione ecologica. Il tour elettorale di Mario Furore sarà un'occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano contribuire attivamente alla costruzione di un futuro migliore per l'Abruzzo”.