Lite in un bar finisce a coltellate, uomo ferito: Ã¨ grave

Lite in un bar finisce a coltellate, con un uomo che è rimasto ferito in modo grave. Il fatto si è verificato oggi in un bar di via Nazionale Adriatica Nord, al confine con Montesilvano, e a quanto sembra tutto sarebbe avvenuto per futili motivi. I protagonisti dell'episodio sono entrambi di nazionalità italiana.

L'aggredito ha provato ad andare via in scooter, ma si è accasciato poco dopo: troppo gravi le conseguenze di un fendente ricevuto all’addome. Portato al pronto soccorso del ‘Santo Spirito’, è stato ricoverato in prognosi riservata e sarebbe in pericolo di vita. L’assalitore si è dileguato, ma è stato poi individuato dai carabinieri e accompagnato all'ospedale di Chieti, dove è stato giudicato guaribile in sette giorni.