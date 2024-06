Confartigianato, incontro con i candidati a sindaco sul futuro delle spiagge

Un confronto con i quattro candidati a sindaco per un approfondimento sulla direttiva Bolkestein e sulle conseguenze che potrà avere sulla gestione delle strutture balneari della riviera pescarese. Appuntamento martedì 4 giugno alle ore 16 nella sede di Confartigianato a Pescara. Al confronto, oltre al presidente Giancarlo Di Blasio, parteciperanno il segretario Fabrizio Vianale, i dirigenti e le imprese del settore turismo. I quattro candidati Carlo Masci, Carlo Costantini, Domenico Pettinari e Gianluca Fusilli potranno illustrare visione, programmi e possibili misure da attuare nei prossimi mesi.

"La normativa rappresenta un pericolo gravissimo per il settore turistico – afferma il presidente di Confartigianato Pescara, Giancarlo Di Blasio – e per un sistema di imprese che ormai da settant'anni garantisce crescita e occupazione nel nostro territorio e che ha contribuito a fare di Pescara uno dei più importanti distretti turistici dell'Abruzzo". L'accelerazione verso le evidenze pubbliche, tra incertezza e possibilità di stravolgimento del nostro modello turistico, potrebbe avere un impatto negativo sulla riviera pescarese, che da sempre è riuscita ad offrire servizi sia a chi ha un'elevata capacità di spesa sia a chi cerca una vacanza a prezzi contenuti.

"E' un tassello importante della Pescara che vogliamo – sottolinea il segretario di Confartigianato Pescara, Fabrizio Vianale – attrattiva, divertente, intergenerazionale. Per Confartigianato, presente alla Bit di Milano, come ribadito in questi anni in tutte le sedi istituzionali, il turismo è la risorsa imprescindibile del territorio e deve essere al centro di ogni scelta politica. Occorrono infrastrutture, una fiscalità agevolata per le imprese, promozione della città, parcheggi, teatro, un centro fieristico degno di questo nome, che ci consentano di destagionalizzare l'offerta turistica di quella che si prepara, dal 2027, ad essere nei fatti una realtà metropolitana. Le imprese balneari sono il collante di questo sviluppo grazie alla varietà dell'offerta, che consente ai turisti di scegliere il genere di vacanza che preferiscono".