Sbanda con lâ€™auto e abbatte un palo della luce, incidente nella notte a Spoltore

Un incidente stradale si è verificato questa notte in via Pescarina, a Spoltore, intorno all’1,30 di lunedì 3 giugno. Come riporta il quotidiano on line Spoltore Notizie, una Kia Stonic guidata da un 27enne del posto ha improvvisamente sbandato, andando a centrare in pieno un palo della luce, per poi abbatterlo. Il giovane, per cause ancora in accertamento, ha infatti perso il controllo del proprio mezzo, che procedeva in direzione Spoltore, finendo la sua corsa contro il palo della pubblica illuminazione, complice anche l'asfalto bagnato per via della pioggia del pomeriggio.

Sono subito intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Pescara, che si sono occupati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del palo della luce, la Sicurezza e Ambiente per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale e la ditta Di Francesco Umberto per il ripristino della linea elettrica pubblica. Fortunatamente, riferisce Spoltore Notizie, l'automobilista ha riportato solo ferite lievi, con pochi giorni di prognosi, e pertanto le sue condizioni non destano preoccupazione.