"Un caffè con Pescara News": intervista a Domenico Pettinari

Per la nostra rubrica “Un caffè con Pescara News” abbiamo incontrato, alla Birreria del Corso, Domenico Pettinari, candidato sindaco alle comunali dell'8 e 9 giugno 2024. Pettinari, classe 1979, corre per palazzo di città con il sostegno delle liste “Cittadini per Pescara” e “Pettinari Sindaco”. Con lui abbiamo parlato del suo programma elettorale all'insegna di una Pescara più pulita, più ordinata e più sicura. Allo stato attuale, infatti, “questa è una città respingente”, che per l'ex vice presidente del consiglio regionale va assolutamente rilanciata.

“Spegneremo i T-Red, che sono telecamere vigliacche”, promette Pettinari, senza contare che la sua amministrazione si occuperà di “riaprire le tre porte d'accesso alla città, ossia il porto, l'aeroporto e la stazione ferroviaria”. In questa ottica, l'area di risulta “deve diventare un grande polo attrattivo”. In ultimo, la scelta di presentarsi come candidato interamente civico: “I partiti che hanno governato negli ultimi 20 anni hanno fallito. Votare noi significa la grande novità, la grande alternativa, per cambiare radicalmente Pescara”.

Per informazioni sulla partecipazione alla rubrica: francescospina@pescaranews.net - 320 84 28 413