Omicidio parco Baden Powell, Thomas Christopher Luciani colpito da 25 coltellate

Emergono ulteriori dettagli sull'omicidio avvenuto nel parco Baden Powell: si chiamava Thomas Christopher Luciani il ragazzo di 17 anni ucciso brutalmente ieri pomeriggio. Un gruppo di 7 o 8 persone, due delle quali entrate in azione per commettere il delitto. La vittima, stando alle prime informazioni, sarebbe stata raggiunta da circa 25 coltellate. I due avrebbero continuato a colpirlo anche quando il giovane era già esanime a terra.

All'origine dei fatti, stando a quanto riporta l'Ansa Abruzzo, ci sarebbe un debito di droga di poche centinaia di euro: forse 200 o 250. Non è chiaro, al momento, se i due minorenni siano entrati in azione con l'intento di uccidere o se si sia trattato di una lite finita male. Il gruppetto di ragazzi - il contesto in cui è maturato il delitto è quello del piccolo spaccio di droga - ha raggiunto il parco. Poi due di loro sono entrati e hanno incontrato il 17enne. Raggiunta una zona non sorvegliata, lo hanno colpito ripetutamente con un coltello, presumibilmente da sub, viste le lesioni riportate dal ragazzo.

Dopo averlo abbandonato tra le sterpaglie si sono allontanati. Il gruppo, poi, è andato al mare, in uno stabilimento balneare del centro, e ha fatto il bagno. Lì, stando alle testimonianze raccolte, sarebbe stato abbandonato il coltello. L'arma, al momento, non è stata trovata e vanno avanti le ricerche da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco. L'inchiesta sull'omicidio di Luciani è adesso passata alla Procura dei Minori dell'Aquila.

FOTO DI ROBERTO DI BLASIO