La Questura sull'omicidio nel parco: "Incredibile disagio giovanile"

“La drammatica vicenda, fin dalle prime battute, ha evidenziato un incredibile disagio giovanile, una sorprendente carenza di empatia emotiva ed una palese incapacità di comprendere l’estremo disvalore delle azioni commesse. Questi atteggiamenti disfunzionali meritano ampio approfondimento, al pari della necessaria ricostruzione delle dinamiche e responsabilità. A tal fine sono dirette le attività investigative in corso, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila”.

E' quanto sottolinea in una nota la Questura di Pescara a proposito dell'omicidio del 17enne Thomas Christopher Luciani, maturato ieri pomeriggio nel parco Baden Powell di Pescara, in via Raffaello. Il ragazzo, originario di Rosciano, è stato colpito da due minori con ben 25 coltellate e abbandonato esanime mentre il gruppo di 7-8 persone è andato a fare il bagno al mare.