Omicidio Thomas Luciani, Ã¨ il giorno dell'autopsia

Sarà eseguita oggi pomeriggio a Pescara, dal medico legale Cristian D'Ovidio, l'autopsia sulla salma di Thomas Christopher Luciani, il 17enne di Rosciano ucciso a coltellate domenica scorsa nel parco ''Robert Baden Powell'' a Pescara. D'Ovidio ha ricevuto l'incarico questa mattina dal sostituto procuratore Angela D'Egidio della Procura minorile dell'Aquila che segue l'inchiesta sull'omicidio dell'adolescente. Poi, come detto, nel pomeriggio a Pescara eseguirà l'esame autoptico. Intanto a L'Aquila, in apertura del consiglio regionale, e' stato osservato un minuto di raccoglimento e di silenzio in memoria di Thomas.

"In ragione della gravità del fatto e delle accuse mosse agli indagati, sussiste concretamente il pericolo di fuga e di sottrarsi alle responsabilità derivanti dall'averlo commesso. La pervicace intenzione di prestabilirsi una verità alternativa a quanto evidenziato dagli accertamenti è indice dell'ulteriore capacità di dileguarsi, anche per un periodo di tempo limitato ma tale da pregiudicare l'azione giudiziaria. Peraltro, trattasi di indagati non provenienti da ambienti sociali con scarse disponibilità economiche". Questa la motivazione che ha convinto gli inquirenti della Procura minorile di L'Aquila a disporre che i due sedicenni accusati della morte di Thomas fossero portati nel carcere minorile o centri di prima accoglienza di L'Aquila e di Roma. E queste, quasi certamente, sono le ragioni per cui i due minorenni restano in carcere.