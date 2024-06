Pescara 2, simulazione di emergenza per imparare il primo soccorso

Un gruppo storico di amici appassionati di calcetto a Pescara, i "Chiachilli", nato nel 1977, ha deciso di prendere molto sul serio la formazione in materia di primo soccorso. Giovedì 27 giugno presso la struttura sportiva Pescara 2, infatti, si svolgerà una simulazione di emergenza con le istruzioni del dottor Luigi Di Donfrancesco.



Durante la partita, un uomo di circa 60 anni simulerà un arresto cardiaco. Un compagno di squadra allerterà i soccorsi, segnalando che l'uomo a terra è non responsivo e senza polso. Seguendo le istruzioni dell'operatore del 118, i presenti inizieranno la RCP (rianimazione cardiopolmonare) fino all'arrivo del team medico d'emergenza. La scena, seppur fortunatamente non reale, evidenzia l'importanza di conoscere e saper mettere in pratica le manovre di primo soccorso, anche per i gruppi sportivi amatoriali.

L'invito a diffondere la cultura del primo soccorso

Giovanni D'Addario, presidente e organizzatore dei Chiachilli, invita all'evento non solo i membri del suo gruppo, ma anche altre realtà sportive e chiunque sia interessato ad approfondire le proprie conoscenze in materia di primo soccorso. "Troppi incidenti accadono - afferma D'Addario - ed è fondamentale essere preparati, non farsi prendere dal panico e fare il possibile per salvare una vita umana. Ringraziamo il dottor Di Donfrancesco per la sua disponibilità, competenza e professionalità. Ci auguriamo che il nostro esempio venga seguito da altri gruppi e strutture sportive".



L'iniziativa dei Chiachilli rappresenta un esempio concreto di come la cultura del primo soccorso possa essere diffusa e radicata anche all'interno di contesti informali come i gruppi sportivi amatoriali. Un monito importante per tutti a prendersi cura di sé e degli altri, acquisendo le competenze necessarie per affrontare un'emergenza sanitaria con prontezza e sangue freddo.