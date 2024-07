Auto a fuoco in via Caduti per Servizio, è allarme sicurezza

Ancora atti incendiari in via Caduti per Servizio a Fontanelle. Questa notte è andata a fuoco un’altra auto. Ad agosto dell’anno scorso nella stessa zona vennero date alle fiamme macchine, motocicli, palazzi e altro ancora.

Sull'episodio interviene il consigliere comunale Domenico Pettinari, che afferma: “Da oltre dieci anni sto chiedendo di ripristinare il servizio di controllo h24 da parte delle pattuglie a piedi delle forze dell’ordine con anche l’ausilio dei militari come nel 2011. Basta dire che Pescara è una città tranquilla. Basta nascondere la polvere sotto il tappeto. Basta indignarsi solo pochi giorni dopo che ci scappa il morto e poi dimenticare le nostre periferie che vivono quotidianamente atti di violenze e prepotenze ai danni della brava gente. Da vent’anni combatto e rischio la vita in questi quartieri mentre gli altri se ne stanno seduti su una comoda poltrona a filosofeggiare”.