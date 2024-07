Blasioli: "A quando una legge organica per i Premi Flaiano?"

"Ieri i Premi Internazionali Flaiano. Due sono stati i momenti veramente di grandissimo impatto. Domenico Quirico, autore del libro Kalashnikov che purtroppo solo da collegamento (causa sciopero treni) ha con poche parole descritto il caos che viviamo dopo la guerra russa in Ucraina e Mariska Hargitay, protagonista di"Law & Order" e star della serata che attende tutta la manifestazione per inforcare degli occhiali poco da diva e leggere 5 punti per riconoscere e aiutare le donne vittime di violenza domestica. Con pochi fondi, troppo pochi, due lezioni di civiltà alla nostra Pescara. A quando una legge organica per questi Premi?".

Così sui social il vice presidente del consiglio regionale Antonio Blasioli all'indomani della cerimonia finale dei Premi Flaiano. L'esponente del Pd ne approfitta poi per rivolgere un ringraziamento a Carla Tiboni, patron della manifestazione, che anche quest'anno si è battuta per realizzarla.