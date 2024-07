Bambina investita in Molise e trasferita al Santo Spirito: Ã¨ grave

Una bambina di 11 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale civile 'Santo Spirito' di Pescara in seguito ai traumi riportati dopo essere stata travolta da un'auto questa mattina, intorno alle 8, a Montefalcone nel Sannio. La piccola, stabilizzata dai sanitari del 118, è stata poi trasferita in elicottero all'ospedale del capoluogo adriatico per un politrauma. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'accaduto.

L'incidente è avvenuto dopo le 7, in contrada Sterparo, a Montefalcone nel Sannio. La bambina era appena uscita di casa e stava attraversando una strada vicino alla sua abitazione quando è stata investita: nell'impatto è caduta a terra battendo la testa. Sul posto sono accorsi i familiari, un'ambulanza del 118 Molise e i carabinieri del paese.

Vista la gravità delle condizioni della piccola, cui è stato riscontrato subito un trauma cranico, sul posto è giunto l'elisoccorso da Pescara che l'ha condotta in ospedale, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Sottoposta ai primi accertamenti, è sotto stretto controllo medico.