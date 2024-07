Strada parco, ramo di pino cade sul doppio bifilare aereo della filovia [FOTO]

Paura ieri sera lungo la strada parco: poco dopo le ore 20 è caduto un grosso ramo di pino sui fili di rame che costituiscono il doppio bifilare aereo di contatto per la filovia. L'albero in questione appartiene al filare storico di 11 piante ad alto fusto che sono a dimora sul marciapiede lato mare, nel tratto compreso tra viale Antonio Sabucchi e via del Milite Ignoto. Sul posto, per mettere l'area in sicurezza, gli agenti della polizia e i vigili della polizia locale. Successivamente il ramo è stato sistemato sul marciapiede in attesa di essere rimosso.

Il portavoce del Comitato strada parco bene comune, Ivano Angiolelli, ricorda che nell’estate 2022 “le lavorazioni eseguite su quel fronte da Tua spa hanno operato con la motosega tagli dissennati alle radici di grosso calibro poste a ridosso del colletto degli alberi”, e chi di dovere non è intervenuto “consentendo di fatto il danneggiamento grave della zona critica dell’apparato radicale delle piante. I Carabinieri forestali di viale della Riviera n. 301, pure interessati nella circostanza, hanno riferito di non disporre di alcun potere di intervento nei confronti del patrimonio arboreo comunale. Sicché, Tua spa ha potuto operare liberamente senza alcun condizionamento”.