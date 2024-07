Vandalizzata a Montesilvano l'opera di Paolo Borsellino [FOTO]

Vandalizzata la scorsa notte a Montesilvano l’opera dal titolo “Il piccolo Paolo”, collocata alla vigilia dello scorso 19 luglio in occasione dell'anniversario della strage di via D’Amelio e ritraente un giovanissimo Paolo Borsellino nel giorno della sua prima comunione. L’installazione artistica è di Graziano Fabrizi, referente nazionale del Premio Nazionale Paolo Borsellino, che ha ora deciso di scrivere una lettera agli “ignoti” attraverso i suoi canali social, comunicando l’accaduto.

«"Il piccolo Paolo", l'installazione donata alla città di Montesilvano è stata vandalizzata. È un fatto, brutto, spiacevole. "Un attentato alla bellezza". Ma non ci scoraggiamo, tornerà più bella di prima. Promesso», dice Fabrizi. «Però mi date sempre più ragione, paradossale. Un "dispetto" che finisce per rinforzare il senso stesso dell'opera, ovvero l'assoluta necessità di combattere l'ignoranza promuovendo la formazione verso i principi e valori della legalità. Mi sembra sempre più evidente. E allora, caro, cara o cari piccoli o grandi teppistelli... vedete, avevo ragione io, c'è bisogno di continuare per questa strada, e io non potrei mai deludervi!»

Per questo, aggiunge Fabrizi, «alla "violenza" rispondo nuovamente con la cortesia, donandovi al più presto, un'istallazione ancora più bella, perchè la bellezza vince sempre, e ci crediate o no, include anche voi. Invece a voi che state leggendo ho bisogno di chiedervi la cortesia, di non utilizzare nessun linguaggio offensivo, verso "gli ignoti" che si sono resi protagonisti di questa (voglio sperare) bravata. Perchè noi siamo diversi da quegli altri, quelli che reprimono, che rispondono con la violenza. Noi restiamo il riferimento. Noi siamo diversi, Siamo il fresco profumo di libertà, e aspettiamo anche voi, teppistelli orfani del senso civico. Vi aspetto per cambiare», conclude l'artista.