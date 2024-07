Intelligenza artificiale, le nuove frontiere su arte e informazione allâ€™Oscar Pomilio Blumm Forum

Un focus sull’intelligenza artificiale con speaker di livello internazionale. Il tradizionale appuntamento con l’Oscar Pomilio Blumm Forum di Pescara – giovedì 25 luglio, alle 17.45 all’Aurum - si concentra sul tema più discusso a livello globale, l’IA, con due ospiti d’eccezione. Il primo, Stephanie Dinkins è una pioniera nel combinare arte e tecnologia negli Stati Uniti ed è stata insignita del Guggenheim Award. L’artista, inserita dalla rivista Time tra gli innovatori più influenti a livello mondiale sull’IA, parlerà dell'impatto delle tecnologie emergenti sui valori della società e della difesa di un progresso tecnologico inclusivo.

Il New York Times ha ricordato di recente come Stephanie Dinkins sia stata coinvolta nell'iniziativa da 125 milioni di dollari promossa dall'ex amministratore delegato di Google, Eric Schmidt, insieme alla moglie Wendy, per garantire che l'intelligenza artificiale sia utile alla società. Insieme a lei ci sarà Alejandro Tauber, direttore editoriale dello EUobserver, che offrirà una prospettiva critica sulle capacità e i limiti dell'IA, con un focus sull'Unione Europea e il mondo dei media.

«Stiamo evolvendo attraverso l’Intelligenza Artificiale il nostro know-how accumulato nel corso degli anni sul rapporto tra cittadini e Istituzioni – spiega Franco Pomilio, Presidente di Pomilio Blumm – e per questo abbiamo voluto dialogare con due esperti internazionali che porteranno la loro visione su arte e informazione. L’IA sta cambiando il nostro mondo in modo progressivo e per questo è necessario comprendere l’impatto che sta avendo sulle nostre vite. Vogliamo investire in maniera progressiva sull’Intelligenza Artificiale, creando proprio a Pescara un hub di sviluppo su questi temi».

A moderare l’incontro il giornalista Andrew Spannaus, chairman dell’associazione della stampa estera in Italia e noto analista politico sugli scenari degli Stati Uniti. L’Oscar Pomilio Blumm Forum sarà una parte del summit del network fondato dall’agenzia di comunicazione di Pescara che riunirà partner di diversi continenti per progettare nuove strategie: lo Ultra European Network al quale prenderanno parte agenzie provenienti da tutto il mondo tra cui Giappone, Brasile, Namibia.

Questo incontro sarà propedeutico ad un altro appuntamento di formazione, quello della Summer University, in partnership con l’ateneo di Maastricht che avrà come speaker d’eccezione Padre Paolo Benanti, presidente della Commissione sull'Intelligenza Artificiale del Governo italiano e consulente di Papa Francesco sull'IA e l'etica tecnologica col quale ha partecipato per la prima volta a un vertice del G7.

Nel frattempo la Pomilio Blumm, dopo aver curato l’organizzazione del G7 Commercio, si prepara ad allestire l’Aurum per la riunione del G7 Sviluppo che si svolgerà a ottobre a Pescara. Un importante appuntamento per tutto il territorio, al quale la società giungerà dopo aver curato nelle prossime settimane altri 3 summit dei grandi della Terra.