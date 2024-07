“Liberi nella trappola”, Beppe Frattaroli live per l'apertura della festa di Sant'Andrea

Beppe Frattaroli darà il via alla festa di Sant'Andrea con il suo spettacolo “Liberi nella trappola” nel campetto adiacente alla chiesa di Sant'Andrea a Pescara. L’evento si terrà venerdì 26 luglio alle ore 21. Ingresso libero. Frattaroli, noto per il suo eclettico percorso musicale, ha lavorato con alcuni dei nomi più illustri del teatro, del cinema, della letteratura e della musica leggera italiana e internazionale. Tra le sue collaborazioni spiccano Enrico Montesano, Ugo Pagliai, Paola Gassman, Sergio Zavoli, Dacia Maraini, Pupi Avati, Erri De Luca, Diana De Curtis (nipote di Totò), Eramo e Passavanti (Sanremo 1998), Tosca, Paola Turci, Ciro Caravano (Neri per caso), Giulio Golia (Le Iene), Antonella Bucci, Mauro Mengali (Oro), la cantante irlandese Kay McCarthy e la portoghese Margarida Guerreiro.

Nel 2016 si è esibito per Papa Francesco nell’aula Paolo VI. Attraverso la sua musica ha promosso e sostenuto cause umanitarie in aree complesse del mondo: ricordiamo il tour “Insieme per Sarajevo”, i concerti a Srebrenica nella settimana internazionale della memoria e il progetto “Per qualcosa di buono” per i bambini di strada di Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo. Non si può poi dimenticare la sua toccante esibizione nel carcere dell’Ucciardone di Palermo. Un aspetto peculiare del percorso discografico di Beppe Frattaroli consiste nel fatto che i titoli dei suoi dischi, in ordine di realizzazione, recitano una frase di senso compiuto, e fra queste pubblicazioni c’è l’album “Beatitudine quaerens” ("Cercando la beatitudine"), che sembra essere il primo album di musica d’autore in latino.

Frattaroli ha inoltre rivestito il ruolo di relatore in prestigiose sedi universitarie, tra cui la Luiss Business School di Milano e Roma, nonché l’Università San Tommaso d’Aquino. La sua vasta esperienza e la sua passione per l’arte e la musica lo rendono una figura di spicco nel panorama culturale italiano. Recentemente a Beppe Frattaroli è stato conferito il “Premio Nazionale Pratola” nella sezione musica e ha vinto il premio “Mia Martini” come autore, produttore e arrangiatore del brano “Solamente tu”, interpretato da Claire D. Attualmente, Beppe ha appena portato a termine un nuovo progetto discografico intitolato “Provini per poetesse” ed è impegnato in una collaborazione con il poeta narratore e saggista Dante Marianacci.