"Musica e Parole nel Borgo": secondo appuntamento della rassegna letteraria a Montesilvano Colle

Dopo il successo del primo incontro, la rassegna letteraria "Musica e Parole nel Borgo" prosegue giovedì 25 luglio alle ore 21:30, con il secondo appuntamento che si terrà nella splendida cornice di Montesilvano Colle. L'evento è promosso dal Comune di Montesilvano e curato dall’associazione Pro Loco Monti Silvani in collaborazione con l’associazione per la Libera Cultura in Abruzzo. Le due opere letterarie che saranno presentate nel corso della serata condurranno il pubblico in un viaggio tra l'arte e l’identità culturale, mettendo in luce il valore della parola e delle radici, offrendo una serata di profonda riflessione e arricchimento personale.

La prima parte dell’incontro sarà dedicata alla presentazione dell’opera "Dell'Amore e della Bellezza" di Gelsomina Rasetta. Il lavoro, offre ampio spazio alla "parola", alla riflessione sull'arte proposta da Mina Rasetta e sul suo possibile senso. Non vuole essere una semplice rassegna, un'illustrazione, una somma di immagini piacenti, ma una ricerca del filo logico, del telo che sta dietro la ricerca espressiva dell'autrice. Per provare a comprendere nel profondo l’artista, viene data voce a intellettuali provenienti da vari settori degli "studi culturali", ognuno dei quali offre una riflessione dal proprio punto di vista, in modo da aprire, attraverso letture contestuali più ampie, il senso del percorso creativo generato.

Dialogherà con l'autrice Ermanno Falco, animatore culturale. Il secondo testo che verrà presentato sarà "Abruzzo Stars & Stripes" di Generoso D'Agnese, Geremia Mancini e Dom Serafini. Questo volume è parte del progetto di Generoso D'Agnese, Geremia Mancini e Dom Serafini, che prosegue la collana "Il senso della vita" diretta da Massimo Pamio. Continua così il percorso tra gli abruzzesi negli Stati Uniti, con la testimonianza di chi oggi, spesso, viaggia con passaporto a stelle e strisce ma non rinuncia in alcun modo alle sue origini regionali. Il testo presenta le storie di decine di corregionali che vivono il presente attingendo alle proprie radici intrise di sacrificio e testardaggine.

Si ricorderanno le storie di grandi star come James Darren, Louise Veronica Ciccone (Madonna), Alan Alda, Bradley Cooper, Patty Lupone e scopriremo le origini di grandi autori come Mario Fratti, Bill Tonelli, Ernesto Livorni, Ben Pastor e Robert Viscusi. Dialogherà con gli autori Antonio Di Loreto, scrittore e regista. Alla presentazione sarà presente Vincent Scarza, regista americano, di origini abruzzesi, noto per aver curato la regia del Live Aid nel 1985, uno dei concerti più famosi di sempre. Vincent Scarza ha iniziato la sua carriera negli anni '90 e ha diretto numerosi film che hanno ricevuto riconoscimenti internazionali. Le presentazioni saranno accompagnate dalle note dell'arpista Mari Lena, che con la sua musica contribuirà a creare un'atmosfera magica e suggestiva.