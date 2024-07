A Montesilvano arriva “Bianco e Azzurro”. Giunta alla quinta edizione, la manifestazione itinerante organizzata da Confesercenti Chieti-Pescara e del Gran Sasso, AssoTurismo, Fiba e patrocinata anche dal comune di Montesilvano, ha il merito di portare in quattro città della costa adriatica l’alleanza tra vini bianchi abruzzesi e prodotti del mare Adriatico. Appuntamento a Playa Caffè all’interno del Mercatino Ittico sul lungomare il 25, 26 e 27 luglio, per poi proseguire la corsa il 4 agosto a Pescara e concludersi il 7 agosto a Francavilla al Mare.

A presentare nei giorni scorsi l’evento a Playa Caffè, location a ridosso del mare che ospiterà per intero l’iniziativa, sono stati il neo assessore al Turismo e agli Eventi Corinna Sandias e il direttore Confesercenti Abruzzo, Gianni Taucci.

"E’ un piacere accogliere in città questo prelibato ed originale format ideato dalla Confesercenti – ha dichiarato l'assessore Sandias – Il connubio tra pescato e vino è un’ottima opportunità per far conoscere e valorizzare le tipicità gastronomiche e i prodotti del territorio, oltre ad essere un’ importante vetrina per il turismo. Siamo certi che il format sarà accolto con grande entusiasmo da cittadini e turisti, tanto che è tra gli appuntamenti più attesi della nostra stagione estiva”.

A partire dalle ore 20 e fino alle 24, sarà possibile acquistare il kit di degustazione dei vini provenienti da 36 cantine abruzzesi. Cinque sono, invece, i piatti finger-food da scegliere ed accostare ai vini nel rispetto delle ricette tradizionali del pescato locale.